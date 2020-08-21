Google 在 8月4日正式發表Pixel 4a中階機種，並開放預購。但是很可能不少等候Pixel新機的朋友，都在等Google推出支援5G的機種。稍早之前對於新品發表時間掌握滿有一套的爆料人曝光了Pixel 5 5G以及Pixel 4a 5G新機將會發表的時間，不知道這回會不會再度準確命中！？

What we see in the system is



Pixel 5 5G (black and green)

Pixel 4a 5G (black)

- September 30



Pixel 4a 5G (white)

- October — Jon Prosser (@jon_prosser) August 19, 2020

爆料者Jon Prosser（@jon_prosser）日前推出指出從他在系統中（in the system）看到的資訊，Pixel 5 5G黑色及綠色款式、Pixel 4a 5G黑色款式會在9月30日發表；此外Google還會在10月份推出Pixel 4a 5G的白色款式。而根據先前Google官方部落格不小心曝光的資訊，則是指出Pixel 5以及Pixel 4a 5G會在10月8日推出。這兩個日期的不同，很可能前者是指發表日期，後者則是上市日期。

今年年初業界消息傳出，由於高通Snapdragon 865晶片成本太高，因此不少廠商都傾向不採用，例如HTC已經推出的U20 5G就是採用Snapdragon 765G晶片。而從早前曝光的跑分資訊來看，也側面證實了Google Pixel 5也是採用了Snapdragon 765G而非Snapdragon 865晶片。換句話說，Pixel 5雖然是5G手機，但定位上比較屬於輕旗艦；而如果是希望購買更高性價比5G手機的朋友，還有Pixel 4a 5G可以考慮，先前Google Store已經公布價格從NT$15990起跳，並不是非常貴。

做為參考，從同樣搭載Snapdragon 765G的LG Velvet還有HTC U20 5G價格分別訂在NT$19990、NT$18990來推測，Pixel 5的價格低於新台幣2萬可以期待。而到底這一次Pixel 5以及Pixel 4a 5G是否如爆料達人所料，選在9月30日發表（因為時差可能是台灣時間10月1日發表），很快答案就會揭曉。

(科技)