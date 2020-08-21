人民銀行副行長陳雨露21日指出，要進一步豐富綠色金融支持政策工具箱，協調推出更多重點支持綠色復甦的財稅金融政策。

陳雨露在陸媒金融時報發表名為「綠色金融與綠色發展」的文章，提到大陸本外幣綠色貸款餘額已逾人民幣（下同）10兆元，存量規模居世界第一位，綠色債券存量規模1.2兆元，居世界第二位。但2020年以來受新冠肺炎疫情影響，全球經濟正遭受二戰以來最嚴重的衝擊，對綠色發展也形成不利影響。

陳雨露認為，綠色金融可成為大陸經濟綠色復甦的重要手段。從短期來看，有利於綠色變革的投資增長是推動復工、復產、做好「六穩」工作、落實「六保」任務的有效途徑。

從中長期來看，更多考量環境、社會和治理因素開展的綠色投資，是培育大陸經濟新增長點、增強經濟發展韌性和可持續性、走向高品質現代化發展的內在要求。

陳雨露提出，加快推動綠色低碳發展，重點培育和形成綠色建築、清潔交通、可再生能源等綠色產業領域，逐步將綠色消費納入綠色金融支持範圍，推動形成綠色生活方式。

此外，推動綠色金融高品質可持續發展，完善綠色金融制度和政策框架，完善綠色發展的法律和政策保障，加快構建綠色金融標準體系；以及引領綠色金融國際合作與發展。

(工商 )