高雄新上國小設計「菜鳥慢飛」課程，讓學生跨領域學習，從種菜過程發現生態平衡，了解如何與鳥蟲共處，並有菜蟲體驗與鳥屋製作，校方將成果送至教育部「美感生活學習地圖」參賽，在所有參賽隊伍中脫穎而出榮獲金質獎。

「菜鳥慢飛」課程是將原本種植觀賞植栽的花台，經過師生自主共學，逐年將教室外花台轉型成為食農種植的最佳場地，在都會型學校以「散田」模式來實施農作耕種，是新上國小的一大亮點。學生除了從中學到生態相關知識，還利用戲劇方式演出鳥屋、花台與菜蟲結蛹成蝶的過程，更能完美呈現美感教育的意義。

高雄新上國小設計「菜鳥慢飛」課程，讓學生跨領域學習，參加教育部「美感生活學習地圖」競賽，在所有參賽隊伍中脫穎而出榮獲金質獎。（洪浩軒攝）

在課程的學習過程中，師生們遇到各類問題，並不斷專研尋求解決策略與方法，也發展出不同課程議題，包括自主栽種、菜蟲體驗、農產產銷及鳥屋製作及在採收後味覺體驗。課程有助於學生們學習生態平衡，也觀察到各類物種以不同形態共居校園，讓整個學習歷程化身1幅美感生活的學習地圖。

新上國小校長王彥嵓表示，他們在美感生活學習型態上，呈現不同於以往為作品而生，強調由學生自主學習開始，透過問題的發現、聚焦及討論行動策略，汲取美感素養來解決困境的教學，更看見了老師們的用心以及學生們在課程後的喜悅。

(中時 )