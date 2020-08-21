高雄樹德家商美容科畢業生城識濬雖然出生於貧苦家庭，但他從小成熟懂事，為了解決家庭經濟問題，朝著自己的夢想不斷努力，今年不負眾望考上高師大藝術文化系，未來想要成為美容美髮的講師，將自己畢生所學傳承下去。

城識濬參加108學年度全國高級中等學校家事類學生技藝競賽榮獲佳績。（洪浩軒攝）

不同於其他男孩，城識濬對於具有美感的事物都特有憧憬，因而從小就喜歡裝扮裝自己，只要是任何藝術方面的相關事物他都特別關心，國中時因緣際會下參加一場全國性技藝競賽榮獲佳作，讓他信心倍增找到未來方向，因此下定決心朝著美容美髮之路邁進。

城識濬來自屏東來義鄉排灣族部落，雖然家境清貧、父母離異，爸爸又在他國中時因過度勞累中風，導致左半身癱瘓，但在人生最黑暗的時刻，他沒有放棄自我，而是加倍努力朝自己的夢想前進，為的就是要讓家庭擺脫現今的困境，分擔父母親的辛勞，成為家庭中屹立不搖的支柱。

城識濬的藝術之路走起來顛頗，也曾不斷失敗想過放棄，但他往往在最失落時，都會想起他所愛的父母及家庭，隨後用樂觀正面的態度克服所有難題，城識濬表示，家庭是他人生的重心，每當面對逆境就想起家人，想要家庭脫離目前的困境，他便會轉念相信所有的挑戰都是成長的養分，為了家人永不放棄，在失敗中不斷嘗試，並找到成功的方法。

(中時 )