行政執行署新竹分署，21日執行第二次拍賣太極門位於苗栗縣銅鑼山區50筆土地，上千名太極門弟子與公民團體集結抗議。（巫靜婷攝）

行政執行署新竹分署，21日執行第二次拍賣太極門位於苗栗縣銅鑼山區50筆土地，上千名太極門弟子與公民團體集結抗議。（巫靜婷攝）

行政執行署新竹分署，21日執行第二次拍賣太極門位於苗栗縣銅鑼山區50筆土地，上千名太極門弟子與公民團體集結抗議。（巫靜婷攝）

行政執行署新竹分署官員協調進入開標現場的人數。（巫靜婷攝）

太極門弟子聽到50筆土地將成為國有地，激動地不停啜泣。（巫靜婷攝）

由於行政執行署新竹分署一度不願出面回應爭議，太極門弟子與公民團體揚言衝入機關對談。（巫靜婷攝）

行政執行署新竹分署，21日執行第二次拍賣太極門位於苗栗縣銅鑼山區50筆土地，上千名太極門弟子與公民團體，一早就到苗栗辦公室外抗議，二拍結果流標，由財政部中區國稅局、台北國稅局，按照債權比例共同承受。太極門弟子痛批程序違法是黑箱作業，將訴諸國際求公道。

行政執行署新竹分署今日上午10時30分，在苗栗辦公室執行太極門負責人洪石和名下，位於銅鑼山區的50筆不動產第2次拍賣，太極門弟子與平反1219行動聯盟、法稅改革聯盟等公民團體，上午7時許集結在外抗議，並動員近30輛宣傳車環繞周邊，以人力排出大型抗議標語，聲勢浩大。

行政執行署新竹分署表示，第2次拍賣共收到3封標單，皆未付保證金，因此均為無效標單，宣布流標，由於移送機關財政部台北國稅局及中區國稅局均有代理人到場，詢問代理人意見，同意以底價為承受價格，因此交由移送機關按照債權比例共同承受，這50筆土地將變成國有地。

法拍結果出爐，太極門弟子情緒激動啜泣。太極門弟子徐小涵表示，第1次違法強行拍賣，執行署不讓已投標的人進去是黑箱作業，第2次拍賣同樣把人民拒於門外，只讓3名代表進去，「怎算是公開投標？」，且執行署及國稅局明知1992年的稅單是枉法裁判的假稅單，仍舊強行拍賣，甚至今年3月還有官員白紙黑字寫明要分績效，根本把人民當提款機。

徐小涵說，最高行政法院已判定太極門是氣功武術修行門派，非補習班，弟子給師父的敬師禮是贈與，不是補習費，屬於免稅所得，因此沒有課稅基礎，人民等了24年，等不到國稅局官員出面說明，卻等到強行拍賣，這讓台灣民主法治無法接受，拍賣終結不是結束，而是開始，未來將訴諸國際，抗爭到底。

(中時 )