全台最大水樂園馬拉灣今年歡慶20周年，將於9月20日舉辦「情定馬拉灣」聯合婚禮，想要順利完婚還需先經過馬拉灣三大關卡考驗，以展現兩人堅定愛情，預計限定募集20對新人，想報名的人手腳要快！

馬拉灣聯合婚禮，將打造熱帶海島風婚禮，新人還能拿十項好禮、抽福容飯店住宿券。（陳淑娥攝）

情侶搭摩天輪拍照放閃可抽好禮。（陳淑娥攝）

馬拉灣今年歡慶20周年，除了推出全新表演、水戰成年禮等主題活動，園方於2020／9／20(愛你 愛你 就愛你)將舉辦「情定馬拉灣」聯合婚禮，預計限定募集20對新人，新娘穿著白色泳衣搭配頭紗、新郎穿著20周年限定海灘褲，想要順利完婚還需先經過馬拉灣的三大關卡考驗，以展現兩人堅定的愛情，最後新人們將在漂漂河接受眾人撒花、祝福。

麗寶Outlet新這一鍋推「七夕御膳」 雙人套餐。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet 莫凡彼Café」雙人套餐優惠價899元。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

搶頭香報名的賴小姐說，自己很喜歡戶外運動，與先生也是因運動而相識相戀，一直嚮往在海島拍婚紗照，但今年因為疫情導致婚禮籌備被打亂，許多新人都被迫延後婚期，剛好有這個活動，可以先體驗一下不一樣的婚禮風格。

麗寶Outlet Mall-瓦城2人推薦套餐。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

全台最大摩天輪天空之夢，點亮七夕燈光秀，牛郎織女照亮夜空。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

七夕情人節將屆，美食餐廳不可少！麗寶Outlet Mall超過30家異國料理，各家紛紛推出雙人套餐，「新這一鍋」主推七夕御膳，四種湯頭任選還有人氣肉品、冰鮮小卷等六道精選食材，只要1380元；泰式料理「瓦城」祭出情人套餐，包含泰式咖哩雞、辣炒牛肉等四道菜色每人只要699元；浪漫餐廳首選「莫凡彼Café」，推出雙人套餐，經典必吃的燉飯、義大利麵、開胃菜、甜點等歐陸式料理，自由搭配只要899元；即日起至25日止，全館舉辦「像極了愛情摩天輪」活動，館內餐飲單筆消費滿2000元，有機會抽中摩天輪雙人搭乘券、單人搭乘券、莫凡彼Café冰淇淋買一送一券，張張有獎。

天空之夢摩天輪即日起至25日也播放七夕燈光秀，讓鵲橋、牛郎織女、銀河、愛心等圖案點亮夜空，浪漫指數百分百，與另一半在摩天輪車廂內拍下甜蜜合照，並上傳至麗寶OUTLET MALL 粉絲專頁活動貼文，還可加碼抽麗寶鐘樓限定馬克杯；8月底前於渡假區消費滿百，摩天輪享雙人同行價350元，搭配浪漫風景，讓你在摩天輪頂端384m空中愛到最高點。 麗寶樂園渡假區表示，「情定馬拉灣」聯合婚禮活動，新人闖關完畢還可獲得馬拉灣20周年商品、木製結婚證書、卡丁車體驗、飯店下午茶、電影票等價值6000元以上10項好禮，還有機會抽中福容大飯店住宿券，每對新人參加費用只需2020元，包含4人門票、頭紗、海灘褲與當天的活動拍照記錄，讓不能出國結婚的新人也能彷彿置身熱帶海島，留下美好的婚禮回憶。

(中時 )