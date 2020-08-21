中央流行疫情中心與彰化縣衛生局因篩檢爭議，引起軒然大波。對此，前立委陳學聖今（21）日不解，干政風什麼事？認為此事不應該找政風處調查，除非是有意要導風向。

金山區公所小編疑因過勞死亡，監察院主動啟動調查，陳學聖表態支持維護勞權，但質疑，疫情中央指揮中心槓上彰化縣衛生局，事情鬧那麼大，誰是誰非、是否涉及違法，監察院卻那麼安靜，且陳時中找政風來作「第三方」，又干政風什麼事？

陳學聖指出，依法監察院對公務人員本就有責提出彈劾案、糾舉案，或對行政機關提出糾正案，同時為釐清真相，還賦予連立法院都沒有的準司法調查權。《監察法》第26條規定，監察院為行使監察職權，得由監察委員持監察證或派員持調查證，赴各機關部隊公私團體，調查檔案冊籍及其他有關文件，各該機關部隊或團體主管人員及其他關係人員不得拒絕。

「這麼偉大的監察院，此時卻一反常態，靜悄無聲，是怕政治不正確，誤踩地雷嗎？」陳學聖認為事有蹊翹，又冒出政風來淌混水，以過去待過行政機關經驗，政風就是一條鞭，連主官都可以查，查的是貪瀆不法及保密防諜，「所以找政風，真的是找錯了，除非是有意要導風向」。

面對種種質疑，彰化縣衛生局長葉彥伯今公開受訪時一度哽咽，表示100%信任陳時中、上下一條心，不過卻遭民進黨彰化縣黨部要求停職接受調查。

(中時新聞網)