2024年總統大選，藍綠爭霸戰誰出線？國民黨內傳出下屆總統大選，有人想力拱促成新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕「侯盧配」，盼漢子、燕子能拿下總統寶座，保住國黨主席江啟臣的氣勢，對此，盧秀燕21日下午出席一場活動後受訪時，聽到媒體提問時，先睜大眼睛，隨後停留幾秒說「謝謝！現在專心市政」。

六都首長中，高雄市長經由補選結果出爐，民進黨六都首長席次再下一城，國民黨則由新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕站穩藍營重量級的政治版圖，今天傳出國民黨內有人欲促成侯友宜與盧秀燕兩名藍營大將，在2024年總統大選由「侯盧配」披掛上陣，達「排朱防韓保江」，振作國民黨低潮期。

國民黨在這屆直轄市長選舉，藉由漢子、燕子、禿子，一舉帶出勝選氣勢，但韓國瑜高雄市長遭罷免後，國民黨民調與人氣高的侯友宜與盧秀燕被寄予厚望。

盧秀燕今日下午出席Spartan Race Stadion 斯巴達障礙跑競賽台中場宣傳活動後，對媒體提問，針對「侯盧配」的看法時，她先是睜大眼睛往上一看，停頓幾秒後，笑著回答「現在專心市政」，向媒體說「謝謝！」後即離開，未再做進一步回應。

(中時 )