西甲名門巴塞隆納很快找到了荷蘭教頭柯曼(Ronald Koeman)做為新帥，邁開重建腳步。不過柯曼才上任1天，當家球星梅西(Lionel Messi)就來向他訴苦，表示他在巴薩「看不到自己的未來」，這助長了他將要轉隊的傳言。

巴薩15日兵敗歐冠，17日開除總教練薩里(Quique Setien)，19日簽約柯曼兩年，可謂反應迅速。然而梅西這樣的英雄不能接受平庸的結果，這是他2007-08球季以來首次沒有拿到任何冠軍，柯曼宣稱：「梅西現在仍是巴薩的球員，我必須與他好好談談，因為他是隊長。」

加泰隆尼亞電台(巴塞隆納所在地)RAC1報導，梅西原本與家人在庇里牛斯山上的別墅度假，他提前結束假期跑去找新教頭談話，似乎心情很差。不過梅西沒有馬上提出要離隊，柯曼說：「梅西是世界最好的球員，你不會希望他跑到別隊去。」球隊總裁相信梅西會終老巴薩，他已經先與梅西的父親談過。

如果巴薩無法留住梅西，他可能的去處包括英超曼城、義甲國際米蘭，曼城的主帥瓜狄歐拉(Pep Guardiola)是他的恩師。梅西與巴薩的合約只剩最後1季，加上他已33歲，他面臨的問題跟一般職業球員相同，就是找到可以讓他保持競爭力踢到退休的好地方。

(中時新聞網)