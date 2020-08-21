陸軍269旅謝姓中士去年9月在高山頂營區遭火焚燒，外界質疑該中士被霸凌，謝父也對該連士官長、上士提告長官凌虐部屬致死等罪。桃園地檢署偵辦後，認為謝自焚應無外力介入，給不起訴處分。

檢方調查，謝姓中士去年9月26日在Line群組傳訊息給連上同事「大家對不起…我成為大家的負擔了」，送醫救護過程中，也向救護人員表示自己是引火自焚。後來謝因火燒身及吸入性燒灼，致敗血性休克併多重器官衰竭死亡。

林父告發，林姓上士去年9月1日，要求謝姓中士抄寫軍事準則並限期繳交，因謝在25日尚未完成，林在眾人面前狠嗆，「以後不用把謝當學長看」、「在我眼中，謝只是掛中士的二兵而已」。25日晚間黃姓士官長要求任值星班長的謝男安排26日的大門交通管制勤務，因26日謝尚未完成，他也罵「這麼簡單的事情都弄不好」。

另外彭姓士官長及林姓上士，也在8月1日至9月26日期間，要求謝姓中士輪值3次值星班長共11日，安全士官45班次、大門正哨29班次，遠遠比其他士官還多。另外彭姓士官長也在謝姓中士自焚後，指揮部屬持滅火器撲滅火勢，並以清水沖洗地板油漬，再以拖把拖乾，以此湮滅關係他人刑事被告案件證據。

不過檢方認為，林姓上士要求謝罰寫，尚未達陸海空軍刑法之凌虐及刑法之惡害通知程度，此外罰寫是因為該營準備在今年下基地，而謝無法熟背軍事準則。林的要求也有正當合理關連。大門交管也是值星班長應該負責的勤務，安排站哨等，謝並非輪值勤務最多的人，無明顯高於其他輪值士官。

檢方認為，謝在營期間，因為心理壓力自焚，但依照一般生活經驗法則，無法認定一般人處於相同情境下也會自焚，難認長官對於謝犯錯的要求、責罵，和自焚有因果關係。彭姓士官長清理性現場，也是為了避免火勢延燒，難認有湮滅證據犯意，因此偵結給予不起訴處分。

(中時 )