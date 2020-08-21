家庭旅遊首選屏東!!有山有海、生態豐富、族群多元，透過各種主題切入都能堆疊出不同以往的屏東印象。而如陽光般耀眼的屏東，在2020讀者文摘「信譽品牌」評選中，以「屏東墾丁」榮獲家庭旅遊類「金獎」，代表受獎的交通旅遊處科長蕭裕隆在頒獎典禮中，代表屏東縣政府邀請民眾來屏東踩出你獨特的屏東新色彩。

2019年屏東縣政府劃設「落山風風景特定區」，已獲交通部核定通過成為屏東縣第一個縣級風景特定區，緊鄰著墾丁國家公園，範圍內有車城鄉福安宮、四重溪溫泉及海口港，還有沿著199線兩旁的牡丹鄉石門古戰場、牡丹水庫及東源風景區、旭海及滿州鄉的人文歷史及自然景觀海岸等，整合自然及人文特色，發展深度旅遊，並配合舉辦落山風藝術季、四重溪溫泉等多元主題活動，以多元活動和深度體驗，推廣溫泉療癒、部落觀光、海域活動、單車旅遊等，增加墾丁及整個恆春半島觀光魅力。

再加上屏東縣政府九月起將舉辦一系列精彩活動，如九月收穫那麼多，十月國際衝浪節、屏日生活市集、半島歌謠季，十一月四重溪溫泉季、落山風藝術季，延續到十二月的聖誕節及接續的綵燈節等叫好又叫座的大型節慶活動，這些活動大都環繞在恆春半島，讓您攜家帶眷來屏東玩都能享受到山海風的各式風情。

已有八十年歷史的讀者文摘，每月以48個版本，19種語言，在全球60多個國家發售，是全球擁有眾多讀者的雜誌之一，今年度評選「信譽品牌」，「屏東墾丁」獲家庭旅遊類「金獎」，更顯示出「屏東」深獲消費者信賴。代表出席領獎的蕭裕隆科長也以縣府近期推出的「屏東LOG IN 安心六色主題遊」邀請全球民眾到屏東玩，他強調，在這後疫情時代，不論你是熱愛團體遊還是自由行，屏東縣政府都幫你準備好了，並可配合安心旅遊措施，屏東縣提供入住優惠，更舉辦百萬好禮等你抽；1萬份伴手禮等你拿，國旅首選就是屏東，相關遊程公布於屏東縣政府交通旅遊處安心旅遊專區 (https://reurl.cc/arYmOD) 歡迎民眾上網查詢！

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