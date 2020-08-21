大陸知名商辦開發商SOHO中國21日公布2020年上半年財報顯示，由於報告期內確認車位銷售的收入，上半年營收約為人民幣（下同）14.53億元，年增約63％；淨利為2.04億元，年減63.9％

新京報報導，上半年，SOHO中國租金收入約7.82億元，年減約12％。受到新冠肺炎疫情影響，截至6月30日，SOHO中國營運穩定的投資房地產平均出租率約為78％，而2019年底該數據約為90％。同期，SOHO中國的淨資產負債率約為42％，平均借貸成本約4.8％，境外負債占全部負債約4.1％。

值得注意的是，3月10日，有消息指美國私募基金巨頭百仕通（Blackstone）正與SOHO中國就後者私有化進行談判，交易價值40億美元。3月11日，SOHO中國公告指出，公司在與海外金融投資者洽談，以探討進行戰略合作的可能性，其可能導致也可能不會導致就該公司的全部已發行股份作出全面要約。

8月13日晚間，SOHO中國公告顯示，公司與投資者就3月11日公告中提及的潛在交易所進行的討論已終止，迄今並未致使就潛在交易的條款達成共識。

(工商 )