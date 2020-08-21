《天能》動作場面多又複雜。（華納兄弟提供）

約翰大衛華盛頓（右）和勞勃派廷森（左）在《天能》並肩作戰。（華納兄弟提供）

伊莉莎白戴比姬擔綱《天能》女主角。（華納兄弟提供）

《全面啟動》名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）上月底才過完50歲生日，對於「知天命」之年的挑戰，他難以一言蔽之，表示：「因為我在業界已工作非常非常多年，對我而言，電影完工的那刻是得到觀眾反饋的瞬間，我想要繼續不停拍，繼續交流進步。」他的科幻動作片《天能》歷經多次延檔後，終將在後疫情時代登上大銀幕，宛如「救市之作」，電影依舊維持一貫的「燒腦」風格，這回更大玩「時間逆轉」，讓不少影迷期待不已。

諾蘭21日與約翰大衛華盛頓（John David Washington）、伊莉莎白戴比姬（Elizabeth Debicki）以及製片老搭擋，也是他妻子的艾瑪湯瑪斯（Emma Thomas）一同宣傳受訪，2位演員不約而同地透露與諾蘭合作的興奮心情，約翰大衛華盛頓說：「以前覺得他像是個機器人，但合作後發現他確實是活生生的人，讓我感覺溫暖，我需要協助指導時，總會熱心鼓勵我，願意和我討論任何事！」身為「諾蘭鐵粉」伊莉莎白也說：「我過去從沒想過能和諾蘭見面，更別說合作了，所以當知道有機會和他喝茶聊電影合作時，我完全驚呆！」

36歲的約翰大衛華盛頓為金獎影帝丹佐華盛頓之子，在片中為地球全人類的存亡誓死奮戰，更少不了動作場面，他透露自己花了2.5個月訓練，「雖然拍諾蘭的片身體承受了不少痛苦，但我有美式足球的背景，所以對體能鍛鍊很有幫助」。他也表示和勞勃派廷森（Robert Pattinson）不僅對戲，也會一起討論如何演繹順時鐘、逆時鐘的前進倒退，「因為電影沒有前例可循，所以拍攝過程很令人興奮！」

問起若能真的逆轉時間回到過去，伊莉莎白務實地說：「我想稍微倒轉回去一點點，回到2020年前夕為新冠肺炎疫情提早準備，甚至先去製作一些疫苗也好！」約翰大衛華盛頓則幽默想回到過去阻止在凌晨吃下草莓杯子蛋糕的自己。諾蘭則說：「對我來講能逆轉時空的能力，非常明顯是天賜的，但同時也是種詛咒，就像片中角色『尼爾』所說的，過去的事已經發生了，該發生的就會發生，所以我會選擇生活在我現在的時間。」

諾蘭在過去作品《記憶拼圖》、《全面啟動》《敦克爾克大行動》中，「時間」一直都是關鍵的概念，《天能》尤其如此，從小就喜歡間諜片的他說：「攝影機的好處在於它能真正捕捉到時間的流逝。在電影攝影機發明之前，人們完全無法想像慢動作或倒轉動作的概念。所以，電影本身就是窺視時間之窗，也是這個故事能夠完整呈現的方法。這部電影和這個故事正是因為電影攝影機的存在，才能完整地呈現在觀眾面前。」

《天能》故事描述主角約翰大衛華盛頓必須僅靠一個字「天能」阻止世界毀滅，進入一個幽冥晦暗的國際諜報世界，並且執行一項即將超越現實時間限制的重大任務。電影橫跨印度、義大利、挪威、丹麥、愛沙尼亞、英國及美國等7國取景，製片艾瑪嘆這是該片最大挑戰，「相較於一個很簡單線型電影，《天能》要在這麼多個國家拍攝，再加上本片情節複雜的程度，讓拍攝的細節和步驟更加繁瑣。」電影將於27日起IMAX同步在台上映。（台北－洛杉磯連線）

(中時 )