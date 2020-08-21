美國重量級科技股發威，隔夜美股三大指數收漲，其中，那斯達克指數創歷史收盤新高，帶動亞股、美期反彈。今日台積電(2330)、聯發科(2454)發揮穩盤力道，台股重振旗鼓，開漲99.88點，報12462.52點，最高站上12638.65點，尾盤收復昨1/2黑K，最終上漲245.2點或1.98%，收12607.84點，成交量縮至2249.59億元。今日外資(不含外資自營商)買超56.0643億元，投信買超9.1082億元，自營商賣超1.2941億元，三大法人買超63.87億元。

今日集中市場氣色紅潤，類股紅通通，汽車股收漲4.26%傲視大盤，第二、三名由橡膠股、電器電纜股拿下，分別收漲3.18%、收漲2.73%，而排名吊車尾的電通股亦小漲0.17%。權值股回溫、個股輪動表現，台灣50指數成分股表現不俗，權王台積電開漲6.5元、報421.5元，終場上漲2.29%、收424.5元，最高價427元離昨日高點僅一步之遙；股王大立光(3008)開漲40元、報3600元，惟尾盤遭空方突襲，最終小跌0.42%、收3545元；鴻海(2317)上漲1.43%、收78.2元。至於先前重傷的IC設計龍頭聯發科(2454)挺起來，開漲18元、報583元，盤中成功踏進600元關口，最高站上606元，終場勁揚6.9%、收604元。電子五哥中的可成(2474)終場大漲6.82%、收203.5元。國巨(2327)上漲4.24%、收344元；和泰車(2207)上漲5.35%、收630元。金融股收漲1.05%，台新金(2887)上漲3.46%、收13.45元，為金融股中漲幅之最。權值股國泰金(2882)無懼三大法人昨大幅回吐，上漲0.13%、收39.85元；富邦金(2881)上漲0.97%、收41.8元；兆豐金(2886)上漲0.68%、收29.6元。自行車族群業績看俏，日馳(1526)大漲7.27%、收42.8元；美利達(9914)大漲7.07%、收257.5元。PCB族群、半導體概念股火力全開，威盛(2368)收43.45元、金像電(2368) 收57.4元、南電(8046)收140.5元，均站上漲停價。

今日台指期強勁、台幣強升，資產營建股成熱錢避風港，台股在權值股坐鎮下，一掃昨日陰霾，彈漲逾200點，對此金管會主委黃天牧發話表示，台股仍有基本面。5日RSI為44.07，10日RSI為48.43；9日K值為51.06，9日D值為55.94；20日乖離率為-0.86。回顧本周，台股陷入華為冰風暴而動盪不安，本周下跌187.62點，周線翻黑，連9紅止步。觀察籌碼面，外資及投信轉為買超，自營商賣超幅度小縮，三大法人買超63.87億元。其中，外資結束連3日賣超，今買超約56.06億元，本周來累計賣超29.33億元，本月來累計賣超375.95億元，今年來累計賣超5785.71億元。

展望後市，元大投顧分析，礙於大盤昨爆天量長黑，因此台股後續不免進入整理期，故現階段應嚴控資金水位，以短線操作為主。日盛投顧認為，後續選股可留意生醫、航運、電源供應及不受匯損干擾的食品股。

(時報資訊)