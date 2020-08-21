富邦金(2881)今舉行法說會，富邦金預測，台灣央行到年底都會維持現行利率不變。值得留意，2020年上半年富邦金控稅後淨利達372.84億元，年增35%；但旗下台北富邦銀行2020年上半年稅後淨利98.52億元，年增為-11%，顯然是受到全球央行降息以及新冠疫情的衝擊。在富邦華一和富邦香港的稅後淨利表現，今年上半年位於大陸的富邦華一表現傑出，不但存、放款創歷史新高，且稅後淨利年增逾7成，而富邦香港上半年受疫情影響及個案逾期放款增加提存，使稅後淨利年減逾9成。

富邦華一銀行2020年上半年存、放款皆創歷史新高，年成長分別達43.8%及28.6%，帶動資產規模成長37.6%。為了強化富邦華一銀行資本結構，台北富邦銀行今年將以人民幣10億元100%認購富邦華一銀行現金增資之股權。目前富邦華一銀行已在大陸10個省和直轄市布建27個營業據點，為大陸唯一全牌照經營，且營業據點最多、規模最大的台資銀行。

富邦華一銀行是富邦金控深耕大陸市場的重要金融服務平台，近年富邦華一銀行緊跟台商腳步，已完成在長三角、珠三角 、京津冀及環渤海地區的分支機構布局。富邦華一今年也已經申請在寧波成立新的據點，未來會維持每年增加1~2個據點。

富邦華一銀行受惠於淨利息收入及投資收益帶動，今年上半年稅後淨利達人民幣2.83億元，較去年同期大幅成長72.5%。且由於資產品質控管得宜，備抵呆帳覆蓋率及逾放比皆優於去年同期表現。

富邦華一上半年的稅後淨利為2.83億人民幣，年增72.5%；但富邦香港今年上半年的稅後淨利下滑到0.26億港幣，年減93.4%。台北富邦銀行2020年上半年稅後淨利98.52億元，年增為-11%。

(時報資訊)