陳妤邀好友嚴正嵐、江宜蓉、孫可芳、徐鈞浩、葉辰莛、林意箴等人看片。（華映娛樂提供）

陳妤和曹佑寧在校園愛情片《可不可以，你也剛好喜歡我》演出青梅竹馬，片中許多相處逗趣白爛的片段，有一幕讓陳妤大呼難忘，就是他們在聖誕節相約走在路上大吃冰淇淋，卻發生意外，曹佑寧手上的冰淇淋砸到陳妤臉上，非常爆笑。陳妤透露當時為了配合聖誕節燈飾的燈光，只有一次可以拍，但彩排時，自己還很白爛幻想一些很古怪的狀況亂演，一直大喊「我被困在冰淇淋的世界了」，讓全劇組笑聲不斷。

陳妤回憶說：「但我忘了曹佑寧是專業運動員，個性又非常認真，正式開拍時，他手勁超大。」她表示那支冰淇淋衝入她的左鼻孔再轉到雙眼又再回到右鼻孔，曹佑寧砸好砸滿，讓冰淇淋抹滿她全臉，她大笑說：「當天天氣蠻冷的，再加上當下我的鼻子和眼睛覺得瞬間凍住了，感觀刺激太強烈，我完全說不出任何台詞，只能一直啊啊叫！而且真的有點火大，觀眾看到的都是我最真實的反應。」但陳妤果然是個女漢子，拍完後用毛巾隨便一擦就收工，「我直接換衣服回家，但還記得是香草口味的冰淇淋，因為我頭髮上還黏著一坨跟我回家了。」

陳妤日前邀請演藝圈好友們來看片支持，嚴正嵐、江宜蓉、孫可芳、徐鈞浩、葉辰莛、林意箴等人幾乎全員到齊，在映後陳妤和他們相會時，現場氣氛極為熱烈，high到不行，陳妤說：「我本來約大家的時候有點不自信、小小聲的問他們可不可以來看我的電影，但隨著大家回應都很好，現在就能很自信的邀約大家。」該片21日全台上映。

(中時 )