彰銀經營權案台新金又告贏 財政部提上訴 15:342020/08/21 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部指出，財政部與台新金控間關於彰化銀行經營權之民事訴訟案，臺灣高等法院已於21日宣判，確認兩造間關於「財政部持有彰化銀行之股份未出售前、且台新金控仍為彰銀最大股東者，財政部應支持（包括但不限於不得妨礙）台新金控指派之代表人當選彰銀四席之普通董事席次」之契約關係存在。 財政部對此深感遺憾，將依法提起上訴，並籲請各界繼續支持，以維護全民利益。 (工商 ) #彰銀 #財政部 #台新金控 #間關 #彰化銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困＋兆元振興 行庫中小企放款 直逼24萬戶 04:102020/08/21 金融．稅務 金管會擋託付寶 胡亦嘉嗆 04:102020/08/21 財經要聞 戳破防疫泡泡 有功無賞還要賠 04:102020/08/21 生活新聞 快訊》台新金告贏財政部！高院法官判決：確認台新金為彰銀最大股東 財政部應支持 10:492020/08/21 財經 康友掏空越滾越大 炒股集團被查出 主力操盤手聲押 08:292020/08/21 社會 弒母案無罪 藍委：吸毒殺母無罪？誰還相信司法？ 13:032020/08/21 政治 《金融股》高院認證台新金為彰銀最大股東 股價勁揚喜孜孜 12:162020/08/21 財經 進口動植物小心挨罰！關務署：必須申請核准 11:542020/08/20 財經 國發會：公共政策參與平台成案者 近五成獲政府參採 09:432020/08/20 財經 觀念平台－杜絕貪腐 共創廉潔、誠信的社會 04:102020/08/21 專題周報 財經熱門新聞 遭美企斷貨！陸晶片業難撐起一片天 華為救星狂啖大單 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 美國封鎖大陸網路再出新招 提議修改APEC數據流通規則 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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