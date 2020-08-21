財政部指出，財政部與台新金控間關於彰化銀行經營權之民事訴訟案，臺灣高等法院已於21日宣判，確認兩造間關於「財政部持有彰化銀行之股份未出售前、且台新金控仍為彰銀最大股東者，財政部應支持（包括但不限於不得妨礙）台新金控指派之代表人當選彰銀四席之普通董事席次」之契約關係存在。

財政部對此深感遺憾，將依法提起上訴，並籲請各界繼續支持，以維護全民利益。

(工商 )