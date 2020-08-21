經營熱水器事業30多年的蔡德安認為，勞工除了要有專業的技術外，更要跟上時代的腳步，且要能掌握產業未來的發展與變遷，及了解客戶的需求才能及時準備。於是他參加勞動部高屏澎東分署產業人才投資方案的「太陽能光電之3D繪圖實務應用班」，不僅學習到太陽光電新趨勢，且將學習到的繪圖技術運用在工作上，順利爭取更多客源。

蔡德安參加「太陽能光電之3D繪圖實務應用班」，補強自己的電腦繪圖能力。（勞動部高屏分署提供／吳江泉高雄傳真）

60歲的蔡德安過去曾擔任飯店、咖啡廳及西餐廳領班，退伍後在哥哥開設的熱水器行工作，工作過程中發現太陽能熱水器將會是發展趨勢，就成立太陽能源科技企業社，經營太陽能、熱水器、太陽能發電設備，從接洽客戶、發包工作、維修、售後服務的保養皆一手包辦。

但後來蔡德安發現自己僅具有現場太陽能設備裝修的技術，缺乏太陽能設備繪圖技能，未能將所構想的圖示呈現給客戶了解，達成更有效的溝通，在友人介紹下，參加勞動部高屏澎東分署結合高雄市太陽能設備裝修職業工會所開設的「太陽能光電之3D繪圖實務應用班」，以補強自己的電腦繪圖能力，將裝修規畫以視覺化模擬呈現給客戶，讓客戶更清楚設備的樣貌或是完工後的模樣，使得客戶能更安心將案件交給他處理，塑造自己在業界的好口碑。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，「產業人才投資方案」有多元化的課程，可以幫助在職勞工在面臨產業轉型時提升職場技能，增加競爭力，每人3年內最高能補助7萬元，歡迎在職在保中的勞工連結「在職訓練網」報名參加，參訓可享有3年7萬補助，詳情請參考網站(https：／／ojt.wda.gov.tw／)。

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