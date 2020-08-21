美國民主黨日前舉辦黨代表大會，正式提名前副總統拜登為2020總統候選人。美國在台協會（AIT）前處長、陽明大學副校長司徒文今天表示，目前民調看來拜登可能會贏得選舉，且拜登對於台灣的支持，很有可能會勝過以往的民主黨政府。

民進黨立委何志偉今天舉辦「美國民主黨全國代表大會選情分析」座談會，邀請司徒文、立法院副秘書長高明秋、北美司長徐佑典、AIT政治組長黃光杰等專家學者分析美國選情。

司徒文認為，拜登雖然以前比較親近中國大陸，但是他的立場也已經有所轉變，更何況美國大眾以及國會也對中國大陸的負面印象逐漸增加。大家看到了習近平在國內的壓迫與海外的侵略性，我們看到了發生在香港、西藏的事，看到了在南海的侵略政策，看到了在新疆的鎮壓，看到了中國是如何處理這次的病毒，這些因素綜合起來都會大幅改變公眾對中華人民共和國的看法。

司徒文表示，當前美國的公眾意見逐漸傾向支持台灣，並對中國大陸反感，所以不論是川普或拜登當選，台灣都會處在一個公平且良好的位置上。

司徒文再次表示，拜登應該會贏得選舉，整體來說，這將對於美國加強盟友與夥伴的聯結有益，也會更加控制新冠肺炎疫情，同時促進美國經濟。

司徒文直言，拜登勝選後，對於台灣的支持很有可能會勝過以往的民主黨政府，不過可能不會如我們所想要的這麼有力。另一方面，美國輿論以及國會態度對於中華人民共和國的負面行為，將會限制美中關係的進展。

司徒文也說，前白宮國安顧問波頓新書爆料川普常指著麥克筆尖說「這是台灣」，然後指著白宮橢圓形辦公室的總統辦公桌說「這是中國」，「我相信川普是真心這麼認為。」

(中時 )