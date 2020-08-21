CATCHPLAY＋影音平台為響應DC超級英雄史詩級全球粉絲盛會「DC FanDome」，將於8月21日至8月31日推出「 DC FanDome 全球盛典鐵粉集結！限時29元看片抽周邊」活動，活動期間兌換優惠代碼【DCFAN】，就能以29元超值價任選DC宇宙電影，包括《小丑》、《水行俠》、《神力女超人》、《正義聯盟》等20部精選強片。

看片均有機會抽中電影周邊商品，如小丑女哈莉奎茵的充氣棒球棍與螢光槌、黑暗騎士筆記本等，看三部以上指定片單電影再加碼抽《水行俠》限量公仔與官方T恤，讓DC迷除了可體驗「DC FanDome」的酷炫之外，也可抽好康。

除了DC宇宙鉅獻之外，活動期間使用代碼【DCFAN】，也可以29元超值價兌換大導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）多部膾炙人口的經典好片，如蝙蝠俠系列名作《黑暗騎士三部曲》、《星際效應》、《全面啟動》、《敦克爾克大行動》、《頂尖對決》等電影，讓粉絲可以在導演新作《天能》上映前，再次感受不敗神片帶來的震撼。

活動除了人氣爆棚的全球票房鉅獻之外，亦收錄了《黑暗正義聯盟： 天啟星之戰》、《超人：紅色之子》、《超人之死與重生》，以及《樂高蝙蝠俠：全面集結》等多部廣受好評的DC動畫力作。欲得知「 DC FanDome 全球盛典鐵粉集結！限時29元看片抽周邊」詳細片單，請上CATCHPLAY＋查詢。

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