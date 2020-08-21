國民黨立委陳玉珍近期一改過去強悍形象，多次以低胸洋裝亮相，女人味十足，日前和台北市議員徐巧芯的一張合照，引發網友爆動。最近成功招來桃花，陳玉珍自爆已與追求者見過面，但還需要觀察、多認識。
陳玉珍先前遭爆曾使用交友App，當時她接受《中時新聞網》採訪時透露，有不少外國人會找她聊天，但因為無法坦言自己是立委身分，怕被以為是詐騙，可能讓對方覺得不誠懇，所以互動都無法長久。
18日徐巧芯在臉書PO出一張合照，陳玉珍拿掉眼鏡，化上全妝，變身溫柔大姊姊，網友看了驚呼連連表示「太神啦」「哇！差好多喔」。
據《三立新聞網》報導，陳玉珍害羞表示最近確實有一些桃花，除了收到信，還有人想進一步認識她，且追求者不只1人，但也怕說太多會見光死，話語中藏不住桃花開的喜悅。
陳玉珍受訪時透露，已與追求者見過面，但就怕又沒機會所以不敢說太多，雙方還沒有太多接觸，不曉得對方會不會舞文弄墨、吟詩作對，目前就先靜觀其變，再多認識一點。
(中時新聞網)
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