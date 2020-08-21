Adobe於本周為iOS Lightroom應用程式發佈了相關更新，不過此次更新也導致部分用戶的照片和預設被刪除。而Adobe表示無法幫助恢復受此Bug影響導致被刪除的圖像和數據。

據The Verge報導，在過去的兩天裡，攝影師一直在Twitter、Reddit和Photoshop回應論壇上紛紛發布最新「災情」。他們下載了Adobe的Lightroom iOS應用程式的最新更新，突然之間他們的照片和預設消失了。Adobe現在已經確認了該問題，並且還說這些數據永遠消失了。

一位用戶在Reddit上抱怨說：「過去2天，我已經與客戶服務部門進行了4多個小時的交談，而就在一分鐘前，他們告訴我問題沒有辦法解決，這些丟失的照片無法恢復。」 這位用戶兩年多來的照片都消失了。會使用Lightroom應用程式的用戶大部分都是專業攝影師，這些照片的價值難以估算。

另一位客戶在推特上說： 「這實際上是最糟糕的情況。」 他說，他不僅丟失了800張照片，而且丟失了價值數百美元的預付費用。

部分用戶在更新了iOS Lightroom App後出現圖片/預設數據被刪除的情況，他們向Adobe方面回應得到了官方確認。Adobe表示相關 Bug將在5.4.1版解決，但已刪除的圖像和預設 「無法恢復」。

一些在iPhone和 iPad上更新到 Lightroom 5.4.0的客戶可能會丟失未同步到 Lightroom雲的照片和預設，現在已發佈的適用於iOS 和iPadOS的 Lightroom mobile（5.4.1）的新版本可以防止此問題影響其他客戶。對於受5.4.0 Bug影響的客戶，安裝5.4.1版將不會恢復被刪的照片或預設。而部分客戶被刪除的照片和預設無法恢復。對於受到此問題影響的客戶我們深表歉意。

(中時新聞網)