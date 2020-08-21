嘉義殺鐵警案、弒母剁頭案獲判無罪，藍營質疑修刑法哪到哪裡去了？行政院發言人丁怡銘表示，修法的問題當然可以討論，但殺警案與弒母案的情況不同，法務部已做說明，蘇揆認同法務部的聲明。

弒母案發生後，法務部長蔡清祥則說，吸毒殺人非無罪，希望外界不要誤解。對於藍委高喊修刑法等主張，政院認為，現行法令並沒有問題，而是二審法官採用了不同的法令，一審的法官是根據同一部法令判無期。

刑法第19條規定，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。前二項規定，於因故意或過失自行招致者，不適用之。

丁怡銘表示，法務部主張，「因故意或過失招致者，不適用之」，政院也認為這是於因故意或過失招致者。他表示，修法當然是能討論，但不知藍委質疑的重點何在，因為殺警案與弒母案類型並不同，弒母案是吸毒問題，蘇揆對於本案是認同法務部的聲明。

(中時 )