譜瑞-KY(4966)第三季營運在疫情持續延燒下，居家辦公、遠距教學趨勢預計將延續至少到年底，目前通路庫存偏低，譜瑞-KY第三季營運將持續成長。

譜瑞-KY第二季營收36.33億元，季增加23%、年增加29%，超越先前的財測預估，主要是因為新冠肺炎疫情，帶動NB、PC以及平板等相關市場大好，居家辦公需求帶動eDP與高速傳輸介面業務強勁成長，單季稅後純益8.44億元。

展望第三季，譜瑞-KY預估營收將介於1.35-1.49億美元，毛利率為41.5-44.5%，營業費用則估計為2,600-2,700萬美元。

新冠肺炎改變全球工作型態，遠距辦公/學習與面板解析度升級為eDP/源極驅動IC業務挹注動能，展望第三季，譜瑞-KY營收財測中間值為16%季增率，部分係因筆電拉貨動能維持不變，有利於eDP/源極驅動IC業務，面板需求傾向畫面刷新率較高的產品亦將推升T-con的半導體含量價值。

目前在疫情衝擊下，居家辦公、遠距教學趨勢預計將延續至少到年底，導致通路庫存偏低，且晶圓廠可分配之產能不足以滿足終端市場需求大增，法人分析指出，供給不足以及半導體含量價值上升將帶動譜瑞-KY的產品均價成長，彌補要求晶圓代工廠以超急單生產可能稀釋獲利率的影響。

譜瑞-KY的第四代PCIe已開始出貨，在企業伺服器需求的加持下，下半，可望強勁放量，然而，連同2021年待推出的第五代解決方案，譜瑞-KY終將進軍數據中心伺服器，且企業伺服器市場相對穩健，以把握串流、遠端操作等應用的商機，法人指出，伺服器客戶追求通道數更高的PCIe也有助提升高速傳輸介面的產品均價，使其2020-21年營收成長率達41%、28%，居各產品線之冠。

(時報資訊)