因政府擴大支出以應對新冠肺炎造成的衝擊，以及受稅收減少影響，英國7月公共債務首度突破2兆英磅（2.65兆美元）。

英國國家統計廳周五公布，7月排除公營銀行之淨債務達到2.004兆英鎊（2.66兆美元），較去年同期增加近2300億英鎊，該債務水準相當於英國經濟產值的100.5%，創下1961年來最新。

在英國財政年度的前4個月（4~7月），政府借貨金額飆升至1505億英磅，幾乎是前一年同期政府借貨金額的3倍之高。

國家統計廳表示，英國經濟規模在防疫封鎖期間大幅萎縮，使債務占國內生產毛額（GDP）比率攀升。

此外，單以7月來看，排除公營銀行之政府借貸金額為267億英鎊，僅略少於經濟學家預測。而去年7月，受惠於所得稅收入意外增長，英國政府預算收支為盈餘16億英磅。

英國財政部長Rishi Sunak表示，今天發布的數據是一個嚴酷的提醒，我們必須逐漸讓公共財務回到可以維持下去的基礎，而這必須採取困難的決定。

(時報資訊)