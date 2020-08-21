台股本周上下震盪高達836點，周K線結束連9紅！日盛投信高科技基金經理人林佳興表示，3因子造成大盤拉回籌碼沉澱，指數進入橫向整理階段。1.近期美中情勢持續升溫。2.華為供應禁令升級。3.以及最新Fed會議摘要顯示對美國景氣復甦力道放緩。由於半導體產業龍頭對於下半年旺季定調、基本面復甦的疑慮不大、5G等新產品新應用優勢下，加上資金寬鬆政策助攻，建議利空下跌可留意布局機會。

林佳興指出，對於台股後市表現，從資金面、基本面及經濟面三面向觀察，台股盤面結構目前仍屬健康，權值股以及中小型類股輪動良好，整體而言，大盤走勢將取決於大廠財報結果，財報佳以及對於下半年展望樂觀的公司股價將具有延續性，整體多方格局未變。

林佳興分析，目前基本面復甦的疑慮不大，加上本波台股走勢呈現V型反轉上來並非基本面推動，而是全球央行資金的不斷挹注市場造就，因此後續市場是否降溫完全看全球資金水位而定，因此FED與ECB仍將主導下半年大方向走勢。觀察基本面，科技股受疫情影響較小，半導體產業龍頭對於下半年旺季定調之後，第三季5G手機晶片、HPC、IOT等產業成長明確，將帶動業績成長。第三季進入傳統拉貨旺季，基本面仍將有一定支撐力道。

再從經濟面觀察，美國7月PPI升幅為一年半以來最大，核心生產者物價也是半年來首度加速攀升，成為美國經濟正在走穩的最新跡象；7月CPI升幅比市場預期大，經濟持續回穩。此外，就業市場亦持續復甦並未惡化，美國經濟數據持續回穩，仍將有利支撐美股持續走升。

(時報資訊)