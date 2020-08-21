2020年COVID-19新冠疫情大幅改變全球人類生活型態，傳統以人移動為主的上班、就學、消費、旅遊等被迫改變，在疫情影響所帶來的新常態生活情況下，宅經濟趨勢抬頭，各行各業必須透過零接觸科技維持運作，並同時進行數位轉型，讓企業在COVID-19影響下能持續營運與獲利，進而迎接未來社會的數位經濟商機。

COMPUTEX（台北國際電腦展）在COVID-19疫情影響下，將今年實體展覽轉成線上展，協助COMPUTEX參展商能透過網站、臉書與英日文電子報行銷海內外買主；也規劃舉辦系列研討會活動，讓COMPUTEX參展商、新創團隊與資通訊專業人士持續了解產業趨勢，為2021年的COMPUTEX與InnoVEX預作準備。

在21日舉辦「後疫時代的數位變革、零接觸與宅經濟新常態！」研討會中，COMPUTEX邀請資策會（MIC）、安侯建業（KPMG）、秩宇（WISER，Amazon服務商）等產業專家，報告宅經濟產業與零接觸數位轉型最新發展，並以實際案例進行分享。

資策會產業情報研究所（MIC）產業顧問兼主任王義智表示，在這次COVID-19疫情影響下，包括購物、學習、工作、娛樂、健身等宅經濟所帶來的轉變，是企業所必須持續關注的新常態商機。宅趨勢包括：「孤單並不孤獨」、「感知互動」、「萬物皆客製」、「自動與自主生活」與「訂閱經濟」等特色，並且從宅商務、宅娛樂、宅辦公等面向，分析企業可以關注的宅商機。

以宅商務為例，王義智指出，包括美國與台灣都出現零售銷售額下降情況，但是電商營收都出現兩位數以上的成長，外送平台也在疫情影響下，大量獲得銷售與訂單佳績，並且與量販店、超市、百貨業、餐飲業合作，增加外送品項與服務內容。

安侯建業（KPMG）顧問部協理許益誠表示，去全球化供應鏈也是新冠肺炎對企業營運最大的影響，以往會透過全球運作方式，讓商品可以快速交貨並即時運送，但是新冠肺炎會影響工廠運作與貨品跨國運送效率，所以企業如何透過科技方式進行供應鏈管理，確保營運不會中斷，更是企業數位轉型的關鍵重點。

另外，許益誠指出，企業進行數位轉型，除了以往熟悉將新科技與預算投資在IT部門之外，也要將預算投資到業務單位，並且要導入數位與虛擬結合的方式，讓業務除了可以全面數位化之外，甚至導入人機協作、流程自動化之類新興技術加速運作，進而提升效率。

Amazon服務商秩宇（WISER）總經理高慶俞表示，當宅經濟興起時，對於以外銷為主的台灣企業來說，跨國B2C電子商務便成為擴展業務的新方向，這次的影響又是因為防疫需求，所以就每、歐、日等國電子商務平台來說，就發現與防疫需求相關的產品類別成長最快，包括：母嬰用品、居家健康、3C電子/居家辦公、居家娛樂、健身器材與寵物用品。

(時報資訊)