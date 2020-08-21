彰化縣柯姓女子2005年婚後相夫教子，丈夫賴男是工廠負責人，月入20多萬，去年柯女突然向丈夫坦承外遇，與小王發生14次性行為，讓賴男崩潰提告，要2人連帶賠償300萬元，彰化地院法官審理後判決應共同賠償80萬元，全案可上訴。

根據判決書，賴男婚後自己創業經營不鏽鋼材拋光工廠，每月收入20多萬元，名下還有4筆不動產、2輛車；柯女與賴男夫妻育有3女，生活無虞、幸福美滿。

去年3月間，柯女性格、態度丕變，行蹤可疑，夫妻關係出現問題，柯女要求回娘家暫住，賴男也尊重，不料4月中柯女返家後與賴男促膝長談，直接坦承出軌不倫，與薛姓男子發生14次性行為，賴男得知實情後精神崩潰，甚至多次尋短未果，罹患憂鬱症；不料薛男竟還透過友人，恐嚇、騷擾賴男妹妹，讓他悲憤決定提告。

薛男辯解，自己的個資、照片被不知名人士公開張貼在「員林人大小事」，名譽受損，還因訴訟遭受極大壓力，也因焦慮、緊張、失眠及憂慮等情況，多次到精神科求診，否認恐嚇賴男妹妹。

法官審酌，被告2人明知柯女有婚姻關係卻仍發生14次不倫行為，侵害賴男配偶法益情節重大，致賴男精神痛苦萬分，請求精神賠償，自屬有據，審酌柯女為技術學院畢業後為家管，未婚薛男擔任公司助理、月收2萬餘元，名下有2輛車，須扶養雙親，衡量後以共同賠償80萬元為適當。

(中時 )