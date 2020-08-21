24日將正式上任的高雄巿長補選當選人陳其邁，今（21）日中選會審定通過高雄市第3屆市長補選當選人為陳其邁，並公告當選人名單。陳其邁下午在競選總部，公布小內閣名單。

陳其邁小內閣名單如下：

副市長 史 哲 男

副市長 林欽榮 男

副市長 羅達生 男

行政暨國際處處長 項賓和 男

民政局局長 閻青智 男

財政局局長 陳勇勝 男

教育局局長 謝文斌 男

經濟發展局局長 廖泰翔 男

觀光局局長 周玲妏 女

都市發展局局長 楊欽富 男

工務局局長 蘇志勳 男

水利局局長 蔡長展 男

社會局局長 謝琍琍 女

勞工局局長 李煥勳 男

消防局局長 李清秀 男

衛生局局長 黃志中 男

環境保護局局長 張瑞琿 女

捷運工程局局長 吳義隆 男

文化局局長 王文翠 女

交通局局長 張淑娟 女

法制局局長 王世芳 女

地政局局長 陳冠福 男

新聞局局長 董建宏 男

毒品防制局局長 林瑩蓉 女

運動發展局局長 侯尊堯 男

青年局局長 張以理 男

研究發展考核委員會主任委員 蔡宛芬 女

原住民事務委員會主任委員 洪羽珊（阿布斯） 女

客家事務委員會主任委員 陳志勇 男

(中時 )