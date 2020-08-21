今年是花生漫畫70週年，應該也是Snoopy粉絲最開心的一年，除了有70週年展之外，HOLA首度與花生漫畫聯名推出Snoopy史努比34款居家用品，韓國生雜貨品牌10x10也也推出系列聯名商品，引起眾多討論，雖說目前只能以代購方式取得，但是HOLA於8月27日就開始販售系列商品，等不及的朋友可以先衝HOLA。
HOLA此次聯名商品皆為限定款，包括天絲床包兩用組、手沖咖啡濾杯壺組、漢堡和室椅、造型桌面電子鐘、造型玩偶等，還首度推出毛孩專屬窩，與Snoppy在漫畫中的家一樣，滿足史努比粉絲的居家生活需求，也滿足寵物需求與主人想get同款的心情。
而10x10也推出限定馬克杯、木紋沾板、造型盤、造型桌，以及受熱烈討論的snoopy造型吐司機，整套配齊宛如來到Snoppy咖啡廳，也推出夢幻「史努比冰淇淋隨行杯」、「手繪風史努比環保杯」，不管在家還是出門都能夠與最可愛的史努比一起。
(中時 )
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