活動內容豐富，有萌警犬、大小重機、酒駕模擬眼鏡及有獎徵答活動，發揮寓教於樂精神，歡迎大小朋友一同體驗波麗士們的魅力！（盧金足攝）

為加強民眾預防犯罪知能，台中市政府警察局第六分局配合台中大遠百活動，將於22日下午3時30分至4時30分逛街人潮眾多時，舉辦犯罪預防及交通安全宣導快閃活動，活動內容豐富，有萌警犬、大小重機、酒駕模擬眼鏡及有獎徵答活動，發揮寓教於樂精神，歡迎大小朋友一同體驗波麗士們的魅力！

台中市警察局第六分局分局長盧廷彰表示，希望透過這項活動讓民眾了解警察的工作，對於犯罪預防、反毒、反詐騙及交通安全等，有進一步的認識，想一睹警犬風采、拉風重機及波麗士們魅力的民眾，不能錯過22日大遠百前犯罪預防及交通安全宣導快閃活動。

快閃宣導活動，特別邀請台中市警犬隊的萌犬JJ、CHOCO及NINJA等，透過領犬員介紹警犬如何追緝毒品及打擊犯罪，讓平時只出現在新聞畫面中專注搜尋臨檢場所毒品的警犬，與民眾近距離接觸，熱愛萌犬的民眾走過、路過不能錯過。

因應民眾遭詐騙案件、交通事故頻傳，台中市警察局第六分局在快閃活動中，舉行犯罪預防暨交通宣導有獎徵答活動，透過寓教於樂方式，讓民眾能學到犯罪預防知能，也能帶回波麗士準備的精美小禮物。

活動有中市警交通大隊的大型重機供民眾打卡拍照，亦有迷你重機供小朋友騎乘體驗，傳達用路人交通安全觀念，對於警用重機有興趣的大小朋友，絕對不能錯過。

(中時 )