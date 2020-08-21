金山分局乾華派出所長吳家銘(左一)值勤昏倒，搶救後宣告不治。（翻攝粉絲專業金山警好讚／張睿廷新北傳真）

新北市金山分局乾華派出所長49歲吳家銘今日上午11時許在派出所值勤時，突然昏厥，當時在場的同事發現後，立刻將他送往台大醫院金山分院急救，搶救2小時後宣告不治，初判死因為急性心因性疾病，新北市長侯友宜獲訊後，下午3時許趕往醫院慰問家屬。

據了解，吳家銘為警專第八期畢業，從警29年，在1996年調任金山分局，表現認真且優異，上月才從大鵬所副所長調任乾華派出所長。

金山分局表示，乾華派出所是值宿所，共有5名員警輪流值班，晚間10時會拉下鐵門，隔日上午6時才會打開鐵門，吳家銘一日上班時間約為8到12小時，若無專案為8小，有專案則為12小時，其餘時間都在所內休息，應無過勞問題，吳家銘也不菸不酒，初盼死因是急性心因性疾病。

侯友宜一得知訊息，立刻趕往台大醫院金山分院探視家屬，吳家銘妻子與大學剛畢業的獨子都相當難過，不斷哭泣，同事也相當不捨，嘆息著說，「老天怎麼突然就帶走了這麼認真的一名員警」。

(中時 )