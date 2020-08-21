陸軍第6軍團砲指部劉姓、高姓兩名上尉連長，去年8月輪值戰備指揮官、假日留守主官，依規定須24小時在營，但2人竟深夜溜去店狂歡到凌晨才回營，事後遭憲兵隊移送，檢方起訴。桃園地院考量劉、高無前科，依陸海空軍刑法長官擅離部屬罪分別判刑1年4月、1年，皆緩刑3年，可上訴。

根據判決書，劉去年8月9日下午4時至16日下午4時，輪值擔任北基地區戰備部隊指揮官，有指揮部隊完成支援作戰準備，並與上級完成通信責任；高則是去年8月10日凌晨0 時起至同年8月11日晚間11時59分止，擔任該連假日留守主官，負有執行部隊完成支援作戰準備之責。

依部隊輪值人員相關規定，排定值勤時間內，須保持24小時在營，隨時掌握營區動態，確保單位全般安全，處置突發重大事件，督導單位內各層級輪值人員值勤狀況，不得擅離部屬，如因公（或事故）須離營，須呈權責長官（即營級留守主官及指揮部主官）同意核定。

但劉、高兩人8月10日晚上11時許卻相約偷溜，一起到中壢某間夜店，直到隔天凌晨4、5時才相繼回營區，東窗事發後經憲兵隊移送，檢方起訴。法院審理時，二人坦承不諱。

法院考量兩人無前科，犯後坦承，因此分別判刑1年4月、1年，並給予緩刑3年，可上訴。另須支付公庫6萬元、4萬元。

(中時新聞網)