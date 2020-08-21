53歲美魔女況明潔9年前與交往多年的男友劉紀軍（Michael）結婚，男方有過一段婚姻，育有兩個兒子，況明潔也順勢成為兩個孩子的繼母。昨(20日)她透露和丈夫親送兒子到機場出國念書，疫情期間出國深造，夫妻倆免不了心中滿是擔心，兒子離開前還特別回頭對她說：「阿姨謝謝」，讓況明潔瞬間潰堤。

況明潔過去以「城市少女組」成員跨入歌壇，後來又轉當演員，以《再世情緣》奠定八點檔第一女主角地位，接著又主持《天生贏家》獲得金鐘獎肯定。外型亮眼的她，2011年和劉紀軍結婚，今年2月她上節目透露和先生都很務實，不喜歡過節日也不收花，唯一逼自己要記得的就是老公的生日，但夫妻間互動仍有激情，平時就會耍浪漫跟老公討親吻，還開玩笑說：「就算是防疫期間，逃也逃不掉」。

況明潔分享被繼子一句話惹哭。（圖／翻攝自況明潔臉書）

昨況明潔發文，分享送大兒子出國完成碩士學位，直言：「在這個艱難的時刻出國，大家的擔心更是難免！」也說丈夫雖說要讓兒子自己闖，私下該幫忙的一樣都沒少，拍照時大家還能強顏歡笑，擁抱道別時老公先哭，況明潔聽到兒子道謝，武裝也瞬間瓦解落淚。

回家後，況明潔安慰丈夫說：「以前的時代，孩子能出國深造是要放鞭炮的吔！」劉紀軍也被逗笑，「祝福、擔心、驕傲、掛念，總總複雜的心情，難以用文字形容」，「我想~是這樣的心境旅程才要開始吧！」網友也祝福說：「一帆風順」、「聚聚合合，才是人生」、「明潔是位好媽媽!」、「孩子再怎麼長大，做父母的還是永遠會擔心的」。

(中時新聞網)