受疫情影響，居家消毒意識抬頭，可降低登革熱發生率，但蚊蟲依然是許多疾病的傳染途徑，不可輕忽，有鑑於此信義房屋在全國各社區推出｢信義捕手｣活動，不只協助住戶免費更換紗窗，更開班授課教導居民DIY紗窗修繕，有效阻絕蚊蟲叮咬，向登革熱說NO。

信義房屋自2019年推出｢信義捕手｣以來，一共服務了1,217個社區共8,789位住戶至少超過10,000片紗窗，今年更透過邊做邊教DIY換紗窗的方式，讓居民一起學會實用生活技巧，同時搭配宣導與實際環境維護行動，讓住戶免於蚊蟲叮咬提高居住生活品質。

信義房屋信義捕手免費幫社區住戶修補紗窗

｢信義捕手｣以社區為單位，凡是與信義房屋合辦此活動的社區民眾，皆可與社區登記修補紗窗的需求，協調場地及時間統一協助社區住戶修補紗窗。信義房屋五股店專員陳家維表示「一開始很多住戶不相信有免費DIY修補紗窗這麼好的服務，但我們持續在社區裡辦多場活動後，獲得住戶的信任與認同，甚至每次換紗窗的時候，住戶還會帶飲料水果來慰勞，而住戶與我們一起修紗窗的同時也凝聚社區的向心力。」

除了紗窗修補降低病媒蚊進入室內，治水更是關鍵，提醒民眾降雨後一週民眾應儘速落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，防範病媒蚊孳生，搭配｢信義捕手｣一起把登革熱發生率降至最低。

(中時新聞網)