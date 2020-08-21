緯來電影台全新電視電影《我叫梁山伯》由朱峰執導，王傳一、李沐、方語昕、侯彥西、胡千允、黃士杰、何戎共同主演，昨舉行開鏡儀式，將經典注入新靈魂。許久未在台灣拍戲的王傳一，這回他首度嘗試喜劇，跳脫高富帥的偶像外表，化身「梁山伯」不僅被弄醜、惡整，還要唱黃梅調，他笑說「這次顛覆以往，是一位急著破處的梁山伯」。

先前王傳一在大陸拍戲3年，嘗試民初、古裝戲路，再度回台拍戲挑戰演「處男」，他回憶19歲讀交大時，初戀是台大法律系女友，交往僅2年就分手，他說「第一次戀愛沒經驗，幾乎為愛不顧學業，當百依百順小男人，後來發現自己完全不是那種風格」。這回要演喜劇，王傳一做好準備，他透露自己是周星馳粉絲，「喜劇很難演，尤其要打從心裡笑出來，是很高段的演技，私下我也算搞笑型，會加入一點王式原形風格幽默來詮釋」。

祝英台由方語昕擔綱，先前她為調養身體停工半年，她回憶當時「每天工作超過20小時，因嚴重的近視，眼睛乾到隱形眼鏡拔不下來、開車看不到路」，逼自己停下腳步休息，期間忙搬家、照顧媽媽、學煮菜、照顧姊姊孩子，睽違1年再拍戲，就接演單親媽媽，她笑說「這半年獲得很多，也活得很像媽」。

先前在《誰是被害者》表現亮眼的李沐，新戲中化身助攻「梁山伯」追愛的神隊友，現實生活也曾幫同學寫情書傳愛隔壁班男同學，她笑說「國中時住校無聊，那時我被慫恿代筆情書，3人小組有人擬大綱、過稿，才寫一次兩人就在一起」，後來改玩偷窺同學約會，晚上一去偷看才發現「那裡好多情侶都在約會」。

《我叫梁山伯》故事描述一位37歲、單身名叫「梁山伯」的兩性愛情專家，是知名作家也是名編劇，但他居然還是位處男，從沒牽過女朋友的手，沒親過女朋友的嘴，完全沒體會過愛情的甜美，但對於暗戀那酸澀又暗爽的感覺，他已經經驗老道，而這一次暗戀的對象是一個30多歲左右，帶著一個小孩的單親媽媽。

《我叫梁山伯》中王傳一、方語昕分別飾演梁山伯與祝英台。（緯來電影台提供）

王傳一在《我叫梁山伯》追求飾演單親媽媽的方語昕。（緯來電影台提供）

《我叫梁山伯》昨開鏡，左起為侯彥西、王傳一、李沐。（緯來電影台提供）

全新電視電影《我叫梁山伯》昨開鏡。（緯來電影台提供）

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