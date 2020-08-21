美國前副總統拜登20日正式接受民主黨總統候選人提名，並在全國黨代表大會最後一天的壓軸戲中，發表堪稱近50年政治生涯中最重要的一場演說，他從當前疫情提起，誓言帶領美國從川普執政下的分裂下走向團結，經濟從疫情中復甦，捍衛美國社會福利並對抗氣候變遷，讓美國走出黑暗。

美國前副總統拜登20日正式接受民主黨總統候選人提名。

據路透社報導，曾在1987年以及2007年挑戰民主黨總統的拜登，經過前兩次失敗後，首次成功獲得提名。他在長達25分鐘的演說中指出，美國目前面臨4大歷史性危機，包括超過100年來最嚴重疫情、繼大蕭條以來最嚴重經濟危機、自60年代以來對種族正義最強烈的呼喊，以及氣候變遷所帶來的日益威脅。

拜登表示，現任的總統把美國鎖在黑暗裡太長太久，有太多的怨恨、太多的恐懼，過多的分裂；「現在從這起，我向您保證，如果你相信我能勝任總統，我相描繪最好的願景，而非最糟的」。他以當前以造成500萬人染疫、超過17萬人病歿的新冠疫情為例，川普讓美國成為全世界防疫最糟糕的國家之一，不論在確診與死亡人數上，皆排名全球首位。

疫情也讓美國經濟飽受衝擊，今年已有超過5000萬人申請失業補助，平均每6家小型企業就有一家倒閉；拜登對此表示，若讓川普連任，我們知道會發生什麼事，確診與死亡仍會增加，愈來愈多企業被迫關門。他表示，若他當選總統，除了強制戴上口罩之外，也將在國內製造醫療用品與個人防護用具，並重建美國經濟，同時捍衛社會福利、氣候變遷。

拜登最後向選民喊話，盼他們透過對國家與彼此的愛團結在一起，並表示期盼歷史將會記載，隨著愛、希望與光明加入重拾國家靈魂之戰，美國這段黑暗篇章從今晚開始劃下句點。

民主黨在全國大會中也展現團結氣勢，自由派與溫和派、資深議員與新興議員們齊聚一堂，誓言合力將川普拉下台；而部分反對川普連任的共和黨知名議員也認為愛國心應至於政黨之上，出席民主黨大會。

(中時新聞網)