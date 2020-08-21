台中市一名老婦至附近黃昏市場買菜，因天氣炎熱，提著大包小包購物袋，體力不足，員警貼心詢問健康狀況。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名88歲賴姓老婦，日前獨自從住家外出搭公車至附近黃昏市場買菜，因天氣炎熱，提著大包小包購物袋，加上年邁體力不支蹲坐路邊，路過民眾察有異緊急報案，員警到場見老婦滿頭大汗，神情疲憊坐於路邊，詢問是否要請救護車載送至醫院？老婦婉拒，表示只想要趕快回家休息即可，員警馬上攙扶老婦坐上警車送返家，老婦到家後不斷地向警方說「謝謝你們，辛苦了!」

台中市警察局第四分局大墩派出所警員林建豪與陳志瑜日前擔服巡邏勤務，接獲民眾報案稱於大英西一街與大墩四街口有位老婦人需警方協助。

員警獲報後立即到場關心，確認身分後專車護送老婦返家休息，熱心為民服務的精神深獲家屬感激。

經員警了解，得知賴姓老婦下午獨自從住家外出搭公車至大墩四街附近黃昏市場買菜，天氣炎熱，氣喘吁吁蹲坐於路邊，所幸被路過民眾即時發現報案，員警貼心送老婦回到溫暖的家。

台中市警察局第四分局大墩派出所所長葉信良指出，警察每天默默做的勤務、業務項目很多，多一點貼心的舉動從事為民服務的工作，讓真正有需要幫助的民眾能獲得立即的協助，讓民眾感受警察的敬業與用心，建立警察親民與愛民的良好形象。

(中時 )