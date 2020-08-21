思科宣布與Riot Games建立長期合作關係，正式成為英雄聯盟電子競技(LoL Esports)的官方企業網路合作夥伴，將為全球五大洲及三大國際活動提供可靠的基礎建設及網路功能，改善專業電競選手的競技體驗，同時提升電競粉絲的觀賽體驗。

思科的網路解決方案將提升英雄聯盟電競的專屬私人遊戲伺服器「The Realm」，全面支援三大國際電競活動中的職業級賽事，包括英雄聯盟世界大賽、季中邀請賽，以及明星賽，隨著英雄聯盟邁進20年，思科高度安全、靈活而可靠的網路技術將為這項全球最受歡迎的電子競技帶來更穩健的基礎。

思科全球體育行銷總裁Brian Eaton表示，本次與Riot Games的夥伴關係意味著電競及網路業界領導者的強強聯手，為全球數以百萬計的電競選手及粉絲提供最佳的互聯體驗。

思科致力重新設計未來的互聯網，而電競亦將對此帶來重大影響，隨著網上工作及娛樂的人愈來愈多，擁有高度安全及靈活的基礎建設非常重要，以確保能滿足未來在視覺品質及速度的需要。

思科將為Riot Games提供一系列領先的網路技術，由思科UCS刀鋒及機架伺服器，以至Nexus資料中心交換器，從而協助大幅改善遊戲效能及廣播功能。

此外，思科亦將為Riot的區域廣播中心提供靈活架構，以支援未來全球電競賽事的競爭完整性。

英雄聯盟是一項需要快速戰略規劃及快捷反應時間的電競，故此為專業電競選手將延遲情況減至最低尤其關鍵。透過在「The Realm」內裝設思科技術，思科與Riot攜手協助專業電競選手於「召喚峽谷」內的網路延遲減至低於1毫秒，從而實現近乎即時的反應時間及不間斷遊戲體驗，全新思科伺服器亦預計比以往應用的技術提升高達200%的原始效能。

英雄聯盟電子競技已於過去10年成為世界最大型的電競賽事，並曾於2019年世界大賽決賽中創下平均每分鐘觀眾達2180萬的紀錄。思科將連同其他世界最知名品牌，包括Mastercard、Louis Vuitton、聯合利華(Unilever)旗下AXE、Red Bull、OPPO、State Farm以及Secret思科宣布，與Riot Gameslab等，成為英雄聯盟電子競技的全球主要贊助商。

(時報資訊)