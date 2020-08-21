造紙大廠正隆（1904）今（21）日召開電話法說，總經理蔡東和表示，新冠肺炎疫情僅對上半年營收帶來些微影響，生產效率提升、原物料價格下降帶動獲利仍維持成長。展望下半年，蔡東和持續看好工紙紙器市況，對於下半年營運維持審慎樂觀狀態。

正隆2020年上半年合併營收186.53億元、年減1.11％，為近10年同期低點，但毛利率27.21％、營益率12.7％雙創同期新高。配合業外虧損略減，歸屬母公司稅後淨利17.01億元、年增達1.03倍，每股盈餘（EPS）1.54元，雙創僅次於2018年的同期次高。

觀察正隆上半年各區域營收概況，台灣自68.4％提升至約70.2％、中國自20.1％降至16％，越南自11.5％提升至13.8％。以產品別觀察，以紙器達51.5％最高、工紙31.4％居次，家紙13.7％、其他3.4％。

正隆總經理蔡東和表示，上半年營收略有下滑，主因是受到疫情些微影響。不過，受惠生產效益提升及節能減碳成果顯現、原物料價格條件轉佳，雖然第二季國際原紙價格略有下滑，上半年整體毛利仍有顯著增加，整體獲利仍維持顯著成長佳績。

展望下半年，蔡東和對正隆營運維持審慎樂觀，持續看好工紙紙器市況需求。其中，越南平陽造紙廠穩定維持每月2.5萬噸的生產銷售狀態，且迄今維持成長狀態，預估下半年仍會維持約1成成長。

而越南紙器需求持續暢旺，蔡東和指出，3個紙器廠產能已接近滿載、稼動率達95％以上，1～7月銷量成長達10.8％。預估未來幾個月產能將全數滿載發揮，帶動下半年營運維持成長，全年估可較去年成長1成。

至於台灣方面，由於已是成熟市場，上半年營運維持微幅成長。蔡東和預期，下半年台灣工紙紙器仍可維持成長，其中紙器可維持微幅成長，全年紙器營收估成長約2％。中國大陸則受疫情及過度競爭影響，銷售量及營收略有衰退。

不過，蔡東和認為，中國下半年需求量預期將有較明顯成長，主因「禁廢令」已逐步導致當地紙器生產成本增加。正隆7月外銷工紙中已有近5成銷往中國，若禁廢令政策不變，未來對中國銷量有機會增加，甚至可能從越南外銷進中國。

原物料價格方面，蔡東和指出，木漿價格今年迄今續處低檔，預期狀況將持續。廢紙價格受中國禁廢令影響相對浮動，上半年每噸價格低達100～110美元，但近2月略有上升、6月曾高達180～200美元，7、8月稍微回檔到160美元。

蔡東和指出，國際工紙價格自5月起至7月上旬略有下跌，但7月下旬起開始略見回升。正隆台灣工紙外銷約占4成，8月起每噸外銷報價上漲20～40美元。由於市場預期中國第四季將停止進口廢紙，屆時國際廢紙價格將下修，將對正隆生產成本帶來正面效應。

(時報資訊)