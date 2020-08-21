中鋼(2002)今日開出第四季及10月單月盤價，如預期皆開漲，其中，10月盤價為連續第四個月上揚，熱軋及冷軋鋼捲每噸均再漲700元，第四季的季盤價格也翻轉向上，棒線、鋼板、電鍍鋅鋼捲等產品每噸漲幅在750、800、1000元不等。

中鋼表示，公司過去一年與產業下游共同面對多變的國際政經環境，並順應世界潮流進行盤價制度變革，採取季、月盤分流，以更貼近國際行情並協助下游提升接單動能。考量近期國際鋼價觸底回升並適度反映原料成本，本次盤價調漲每公噸500~1000元，平均調幅3.36%，並搭配多元配套方案，持續協助客戶提升出口競爭力。

國際鋼鐵行情方面，弱勢美元助漲國際原物料價格，鐵礦砂因巴西疫情嚴峻造成供給疑慮及中國大陸產銷旺，帶動近期國際鐵礦砂價格突破每噸127美元，創下6年新高。

中國大陸疫情緩解後，製造業率先復工復產，鋼材總體庫存加速去化，出口持續下滑，進口則大幅增加，寶武鋼9月熱冷軋內銷價每噸調漲200~260元人民幣，加上洪災後重建題材，拉動流通行情大幅上揚，進一步推升亞洲鋼價。

另，越南河靜鋼廠10月內外銷調漲每噸45美元，日本鋼廠10月外銷報價已達每噸CFR 550美元。亞洲鋼鐵市場交易熱絡，歐美市場解封拚經濟需求逐步回溫，主力鋼廠亦積極順勢推升行情。

台灣疫情在政府與全民協力下控管得宜，受惠於消費、民間投資及振興政策挹注，國內汽機車及空調銷量不減反增；部分居家/遠距概念之產業如健身器材、自行車、雲端伺服器、營建等業績逆勢增長，尤其政府主導之風電、綠能、軌道及前瞻計畫加速推動下，加上台商回流投資效益顯現，行政院主計處公布今年最新GDP預估成長率為1.56%，並預測第四季單季成長率可達2.56%，下半年景氣已明顯回升。

此外，中鋼指出，10月份月盤係最後一次N+2月盤，下次月盤產品將於10月精進為N+1月盤，即10月中旬開出11月交期的盤價，能即時貼近市況，並力行縮短交期，優化產銷及升級服務。

展望全球經濟，各大經濟體推出一連串刺激景氣措施及資金寬鬆政策下，7月美、歐、日韓與中國製造業重現活力，尤其中國是首波走出疫情衝擊的國家，製造業PMI創下4個月新高。

隨全球經濟適度解封，加上各國積極研發疫苗可望近期問世，市場觀望與保守氣氛逐漸消除，帶動終端消費需求回暖，各國生產動能將穩步提升，有助全球經濟形成新常態(New Normal)下恢復正向循環。

(時報資訊)