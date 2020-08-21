Youtuber「這群人」成員茵聲，不僅IG有55萬粉絲追蹤，還跨足戲劇、唱片、主持等領域，演藝事業備受看好，不過日前與粉絲分享打籃球的照片，只見她坐在籃球上擺出網美POSE，卻遭網友點出對球不尊重，對此她也高EQ做出回應。

茵聲PO出打完籃球後的照片，只見她身穿白色休閒服搭配運動鞋，坐在籃球上擺出各種網美姿勢，可說是相當有意境，對此她還強調：「別看我這樣拍照，我是認真打完，流完汗才拍的」，不過卻有網友留言：「籃球不能坐、不能踢，有打過球的都知道，就基本的尊重籃球」，對此她表示：「因為我很不愛運動，所以就是玩的時候認真玩很放鬆，不過你可能很熱愛籃球及很尊重 所以我也是尊重你的看法的，也讓我知道原來有這樣的邏輯存在」。

茵聲回應網友留言。（圖／茵聲IG）

此外她更強調：「許多運動對我來說是一個娛樂、一個放鬆、一個過程中的享受而已，如何尊重是人想出來的，不應該要有那麼多壓力」，高EQ回應也獲得眾多網友讚賞。

(中時新聞網)