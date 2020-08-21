順手牽羊是非常不可取的事情，中國大陸日前有一名大媽涉嫌竊盜，但偷走的不是什麼名品珠寶，而是烤鴨！大媽以為自己偷得神不知鬼不覺，殊不知一切都被店家的監視器畫面拍攝下來，由於大媽將偷竊的烤鴨藏在很「奇怪」的地方，讓許多網友看到畫面後都直呼「太噁了」啦！

據《上海熱線》報導，中國大陸安徽蕪湖市日前遇見一個偷竊案，非常奇葩。事發於本月17日下午1時許，當時正是烤鴨熟食店中午休息時間，一位婦人進店後就稱「家裡要辦滿月酒，需要準備一千多塊錢（約新台幣4314元）的烤鴨」。說著說著，婦人就擅自走進店家的料理區，手裡拿著一隻烤鴨，大搖大擺地東挑西選，隨後就趁著店員不注意，迅速將手裡的烤鴨塞進褲擋，然後假借講電話，講著講著就逕自離去。

大媽擅自進入店家料理區域，偷走一隻烤鴨。（圖／翻攝自微博）

店員發現烤鴨遭竊後，並批評「相當沒有素質」，店家傻眼地說「雖然一隻40元不算貴，也不算是大損失，但這算是小本經營，賣烤鴨也是為了養家餬口」，而為了一隻價值40元（約新台幣169元），要被冠上「小偷」的罪名，實在離譜。

大媽擅自進入店家料理區域，偷走一隻烤鴨。（圖／翻攝自微博）

整件事情曝光後，網友也表示真是「偷出新高度」了！另外也有人評，「太噁了吧」、「一隻烤鴨才40元也偷」、「這烤鴨放進褲擋裡，還能吃嗎」、「根本是騷鴨吧」。由於烤鴨是屬於較有油脂的，這麼直接赤裸裸地放進褲擋，也被批評竊盜者不僅沒有道德底線，連基本的衛生都沒有。

(中時新聞網)