曾敬驊（上）與陳昊森有精彩對手戲。（氧氣電影提供）

《刻在你心底的名字》官方正式預告

曾敬驊、陳昊森主演的青春愛情片《刻在你心底的名字》21日釋出正式預告，值得一提的是，電影同名主題曲邀來金鐘、金曲雙料歌王盧廣仲跨刀演唱，令人驚喜。他在看完電影後才進錄音室配唱，2個男主角在電影中對望的時刻最令他動容，盧廣仲表示：「很少唱到不是自己創作的歌，這次合作是相當難得的機會，我一直相信，愛是沒有形狀的。」當天該片也傳出捷報，順利挺進第57屆金馬獎複選，可望在最終入圍名單出線。

該片耗資7000萬製作，拍攝場景橫跨台灣、加拿大、澎湖外島等地，其中陳昊森與曾敬驊在澎湖無人島上拍攝，因為有潮汐的時間壓力，從早拍到晚相當專注，也顧不得有沒有暈船，或是腳底被沙灘上的珊瑚礁石刺痛的感受，一鼓作氣拍攝完成。陳昊森表示，「原本沙灘上很熱很曬，到了下午海風又很冷，大家又很怕漲潮回不去，但又如何，像極了愛情！」兩人在海邊拍裸身戲時，陳昊森坦承一開始十分彆扭，攝影指導姚宏易告訴他「越怕反而越容易被拍到」，一席話讓他豁然開朗，「對啊！我怕什麼，在場男生我有的他也有，衝吧！」

曾敬驊也表示，下半身的三角地帶都有做好防護措施，拍攝時工作人員也在一旁注意，防止他們走光，整場戲拍攝起來讓他十分安心。陳昊森為了更符合電影年代的學生身形，開拍前刻意讓自己瘦了整整13公斤，拍戲過程中也只吃無調味的雞肉以維持精壯的身材；而外型瘦高的曾敬驊，則因和導演討論過後，覺得只要繼續維持現狀即可，他也在柳廣輝導演溫柔的表演指導下，突破害羞的瓶頸，演出電影中讓人又愛又恨的Birdy。電影9月30日中秋節全台上映。

(中時 )