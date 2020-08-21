台灣虎航（6757）今年上半年營收16.38億元，年減66.60％，虧損5.69億元，EPS-2.85元。公司董事長陳漢銘21日表示，公司股票年底上市計畫儘量朝原規畫進行。公司高階指出，第三季除了租機給關係企業華信航空，昨（20）日剛飛了泰國撤僑包機，8月27日還有一班，本月初也有一趟越南包機，加上偽出國專案航班，業績會有較大改善。

台虎坦承，公司的A320客機腹艙太小，無法提供打盤服務，因此像公司原來有直飛的岡山，當地運台灣的高檔水果，公司無法承運，但是只要有合適貨載，公司都會爭取承包機會，昨日就剛飛了一班東京客機載貨航班。

台灣虎航在疫情爆發前，共飛日本15個航點，20條航線，每周高達105班，現在僅剩東京每周一班，由於公司屬於低成本航空，在日本各航點都沒有派駐外人員，人事成本比傳統航空低很多。

台虎21日與日本岡山縣政府合作推出「台灣虎航&岡山名果 期間限定夢幻果展」，選在以高品質精品頂級超市Breeze Super微風超市復興店做為指定銷售推廣據點。

(工商 )