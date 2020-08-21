有民眾在傳，聽說喝香菜水可以幫助腎臟排毒，甚至能減少洗腎次數，究竟是不是真的呢？食藥署特別表示，「沒有相關科學論述依據，勿信！」

食藥署解釋，由於國人健康意識的提升，對於食品保健相關議題更加重視，所以有關食品問題的傳言也越來越多，但多數是誇大或未經證實的內容，常常引起許多民眾的恐慌。

關於坊間流傳「聽說喝香菜水可減少洗腎次數」的訊息，內容沒有相關科學論述依據，對於這種沒有根據的傳言，食藥署提醒，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。

食藥署也提到，相反的，因香菜中含有大量鉀離子，腎臟病友需適度食用，若鉀離子長期累積於體內，恐因高血鉀導致心律不整、呼吸衰竭等，造成身體更多負擔。

食藥署提醒，民眾應該保持均衡飲食，養成健康的生活習慣，適當運動並維持理想體重，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。如為慢性病患者身體不適時，應立即就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。

(工商 )