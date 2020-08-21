近日，日本軟銀集團披露第二季持股報告顯示，2020年第二季，軟銀首度買進大陸電商平台拼多多，持有股數逾101萬股。此外，據全球投資機構的最新持股報告顯示，包括淡馬錫控股、加拿大退休金計畫投資委員會等在內的多家國際主權基金，均在2020年首度買進拼多多。

賽迪網報導，市場人士分析，國際大型投資機構都在尋找長線投資機會，「大陸內需市場」與「技術和模式創新」，成為決定國際資金流量的兩大關鍵詞。在此背景下，多家機構調整相關資金配置，拼多多、美團等大陸新興線上平台成為熱門投資標的。

拼多多此前公布的2020年第一季財報顯示，截至3月底，平台年度活躍買家數達到6.28億，年成交額接近人民幣1.16兆元，為目前增長最快的電商平台。在疫情常態化防控的背景下，拼多多已經發展成為農產品線上流通、外貿品牌轉內銷市場，以及海內外品牌獲取增量市場的主要通路之一。

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