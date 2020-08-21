華為（HUAWEI）今年在台灣陸續發佈全場景產品，從運動穿戴、降噪耳機到筆記型電腦！其中，HUAWEI MateBook D系列美型筆電今年7月上市預購成績亮眼。第二批HUAWEI MateBook D系列美型筆電自即日起展開預購，活動期間內，預購HUAWEI MateBook D14，即加贈熱門遊戲機Nintendo Switch Lite；預購HUAWEI MateBook D15，依各通路加贈手機、Xbox ONE S（同捆組）、32吋液晶顯示器…等開學應援好禮。

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理 雍海 表示：「華為全場景生活圈願景，以「1+8+N」策略，以手機為核心，串聯筆記型電腦、平板、耳機、車機、音箱、智慧大屏、眼鏡及手錶等產品，構建智慧網路。很樂見 MateBook D系列，受到台灣消費者喜愛，HUAWEI MateBook D系列獨特的全金屬美型設計、HUAWEI一碰傳及手機/筆電共用充電器等創新實用科技，引起台灣消費者的討論。經過爭取，第二批MateBook D系列美型筆電即將於九月到貨，自即日起展開預購，讓更多台灣消費者可以親手感受華為產品帶來的智慧生活體驗。」

HUAWEI MateBook D系列預購禮（依通路不同）。（華為提供／黃慧雯台北傳真）

為讓學生們有更優質的學習體驗，品牌特別加碼應援好禮，陪學生們一起迎接開學！自即日起至8/31於指定通路完成預購HUAWEI MateBook D系列美型筆電，就可以將開學應援禮帶回家！禮品包括HUAWEI Y9 Prime 2019手機、HUAWEI 1TB備咖存儲；及熱門遊戲機Nintendo Switch Lite、Xbox ONE S（同捆組）、32吋液晶顯示器等。

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