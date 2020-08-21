越晚越失控！腦神經內科醫師分享，女患者作息規律、身體健康，但每到傍晚就會開始喃喃自語、手腳躁動，隨著時間過去，此狀況越來越嚴重，家人一度懷疑媽媽中邪，後來在兒子陪同下就醫，才知道原來是失智症的「日落症候群」惹禍！

林志豪分享，女患者在兒子陪同下看診，據了解患者平時作息規律、身體還算健康，但最近卻出現一些奇怪症狀，每到下午或傍晚，就會看起來很累，嘴巴喃喃自語、手腳也會躁動搓揉，甚至會突然站起來走動喊：「我要回老家」！

林志豪表示，起初家人以為媽媽太想老家，因此不斷安慰她，但老家明明在10多年前就被拆除，媽媽卻表現的像是不知道一樣。不過，通常媽媽一覺醒來，就會自動恢復正常，也不會記得自己的行為，因此家人誤以為是太累所致。

林志豪表示，隨著時間過去，患者的情況惡化，常常會情緒很不穩定，甚至想要離開家裡。而她奇怪的舉止讓家人擔心媽媽是否「中邪」，因此拉著媽媽四處求醫，但抽血檢查都很正常，最後只好去神經內科看看，是否有中風或腦瘤的問題。

林志豪發現，該患者有輕微腦部退化，甚至出現輕微失智的症狀。兒子聽了非常驚訝，因為媽媽平常的記憶力都很好。而醫師也推測，患者恐是罹患失智症合併日落症候群，所以每到下午、傍晚就會焦慮不安、遊走踱步，甚至出現幻覺。

林志豪也補充說明，日落症候群並不是疾病，而是由「失智症」引起一系列行為的總稱，白天時人還好好的，但太陽快下山時，就會開始失控。建議平時可多注意長輩的日常作息規律，並抽出時間多陪伴和關心長輩，最後也要打造安全的環境。

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(中時新聞網)