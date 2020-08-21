35歲的前「紅魔」Ashley YOUNG經驗豐富（圖片來源︰達志影像）

【歐霸足球】[國際米蘭@塞維亞][08/22(六)03:00][編號552]

歐霸今天晚上深夜在德國的科隆市進行決賽，由之前也得到過冠軍的國際米蘭對上塞維亞爭奪冠軍。國際米蘭有兩位前曼聯球員Romelu LUKAKU 和 Ashley YOUNG 壓場，而塞維亞也有前曼城球員 JESUS NAVAS 以及 FERNANDO Francisco 助陣，以至本場比賽增加了不少曼市德比戰的感覺。而 Ashley YOUNG、JESUS NAVAS 以及另外兩名決賽的參與球員之前都曾經拿到歐霸冠軍，因此雙方打決賽的經驗都十分豐富。

國際米蘭vs.塞維亞 愛爾達體育1台 03:00 直播

國際米蘭曾三度在歐霸的前身「歐洲足協盃」奪冠，不過已經是1998年的事，國米本賽季借著復賽之後狀態大勇的前鋒Romelu LUKAKU，於16強次回合、8強和4強連續3場比賽4個進球打進決賽。已進了6球的Romelu LUKAKU，只要於決賽當中再次立功便可以追過已進了8球的曼聯中場Bruno Borges FERNANDES，成為歐霸金靴獎得主。去年夏天跟他一起由曼聯來到國際米蘭的Ashley YOUNG本賽季歐霸也貢獻了一個進球和一次助攻。這名35歲的前「紅魔」老將經驗豐富，在左路助攻助守，勢與曼城前右邊衛JESUS NAVAS 大鬥法。

國際米蘭的前鋒組合腳風大順，Lautaro Javier MARTINEZ 於4強戰當中交出2進球1助攻，搭檔Romelu LUKAKU 也梅開二度；這組合媲美當年Adriano 與Obafemi Martins的神級攻擊組合。防線主力Milan SKRINIAR 最近鬥離隊，上場比賽沒有出賽，本場或會先於替補席守候。中場Christian ERIKSEN已失先發位子，惟一旦替補上場也會有扭轉結果的能力。智利前鋒Alexis SANCHEZ 目前養傷當中應不會上陣。

34歲的 JESUS NAVAS（圖片來源︰達志影像）

已34歲的 JESUS NAVAS 是塞維亞於2006和07年奪走歐霸的主力球員。而33歲的FERNANDO Francisco 也曾在2014至17年間為「藍月亮」效力，之後轉至加拉塔薩雷，於去年加盟到塞維亞，他的中場搭檔 Ever BANEGA 也是2015和16年兩度封王的主將，不過這場決賽應該會是他最後一場為塞維亞出戰。塞維亞門將Yassine BOUNOU 於4強戰救球表現特出，是取勝的功臣，本場也被寄予厚望。之前感染新冠肺炎的中場Nemanja GUDELJ已經康復，也在4強戰當中替補上陣，本場也會候命。有可能離開的還有去夏才加盟國際米蘭的34歲它將Diego GODIN，目前費內巴切已向他招手，他之前曾帶領馬德里競技分別於2012和18年在歐霸摘冠。

23歲的Lucas OCAMPOS本賽季以14個進球成為塞維亞西甲進球王 （圖片來源︰達志影像）

除了以上幾位經驗老到的球員之外，雙方也有幾位年輕有潛力球員，國際米蘭前鋒Lautaro Javier MARTINEZ 以及塞維亞翼鋒Lucas OCAMPOS，兩位阿根廷球員的內訌比併射門技術，也可能會是勝負關鍵。再傳獲巴塞隆拿青睞的Lucas OCAMPOS周六才23歲，本賽季以14個進球成為塞維亞西甲進球王，仔的前鋒搭檔MUNIR El Haddadi雖然於聯賽只有5個進球，但在歐霸也是取得5個進球，也有實力挑戰歐霸金靴獎。

歐霸決賽，於德國科隆中立場舉行。塞維亞4強戰以2:1擊敗曼聯，球隊在歐霸經驗十分豐富，本場必然全力一戰。國際米蘭也是狀態大勇，對上3輪都沒有太大考驗，4強戰更以5:0大勝頓內次克礦工，氣勢如虹。本場雙方各有優點，勝負難測；考慮雙方一向踢法進取，預計不會死守，可以一試「主球」大。

(中時新聞網)