35歲的前「紅魔」Ashley YOUNG經驗豐富（圖片來源︰達志影像）
35歲的前「紅魔」Ashley YOUNG經驗豐富（圖片來源︰達志影像）

【歐霸足球】[國際米蘭@塞維亞][08/22(六)03:00][編號552]

歐霸今天晚上深夜在德國的科隆市進行決賽，由之前也得到過冠軍的國際米蘭對上塞維亞爭奪冠軍。國際米蘭有兩位前曼聯球員Romelu LUKAKU 和 Ashley YOUNG 壓場，而塞維亞也有前曼城球員 JESUS NAVAS 以及 FERNANDO Francisco 助陣，以至本場比賽增加了不少曼市德比戰的感覺。而 Ashley YOUNG、JESUS NAVAS 以及另外兩名決賽的參與球員之前都曾經拿到歐霸冠軍，因此雙方打決賽的經驗都十分豐富。

國際米蘭vs.塞維亞 愛爾達體育1台 03:00 直播

國際米蘭曾三度在歐霸的前身「歐洲足協盃」奪冠，不過已經是1998年的事，國米本賽季借著復賽之後狀態大勇的前鋒Romelu LUKAKU，於16強次回合、8強和4強連續3場比賽4個進球打進決賽。已進了6球的Romelu LUKAKU，只要於決賽當中再次立功便可以追過已進了8球的曼聯中場Bruno Borges FERNANDES，成為歐霸金靴獎得主。去年夏天跟他一起由曼聯來到國際米蘭的Ashley YOUNG本賽季歐霸也貢獻了一個進球和一次助攻。這名35歲的前「紅魔」老將經驗豐富，在左路助攻助守，勢與曼城前右邊衛JESUS NAVAS 大鬥法。

國際米蘭的前鋒組合腳風大順，Lautaro Javier MARTINEZ 於4強戰當中交出2進球1助攻，搭檔Romelu LUKAKU 也梅開二度；這組合媲美當年Adriano 與Obafemi Martins的神級攻擊組合。防線主力Milan SKRINIAR 最近鬥離隊，上場比賽沒有出賽，本場或會先於替補席守候。中場Christian ERIKSEN已失先發位子，惟一旦替補上場也會有扭轉結果的能力。智利前鋒Alexis SANCHEZ 目前養傷當中應不會上陣。

34歲的 JESUS NAVAS（圖片來源︰達志影像）
34歲的 JESUS NAVAS（圖片來源︰達志影像）

已34歲的 JESUS NAVAS 是塞維亞於2006和07年奪走歐霸的主力球員。而33歲的FERNANDO Francisco 也曾在2014至17年間為「藍月亮」效力，之後轉至加拉塔薩雷，於去年加盟到塞維亞，他的中場搭檔 Ever BANEGA 也是2015和16年兩度封王的主將，不過這場決賽應該會是他最後一場為塞維亞出戰。塞維亞門將Yassine BOUNOU 於4強戰救球表現特出，是取勝的功臣，本場也被寄予厚望。之前感染新冠肺炎的中場Nemanja GUDELJ已經康復，也在4強戰當中替補上陣，本場也會候命。有可能離開的還有去夏才加盟國際米蘭的34歲它將Diego GODIN，目前費內巴切已向他招手，他之前曾帶領馬德里競技分別於2012和18年在歐霸摘冠。

23歲的Lucas OCAMPOS本賽季以14個進球成為塞維亞西甲進球王 （圖片來源︰達志影像）
23歲的Lucas OCAMPOS本賽季以14個進球成為塞維亞西甲進球王 （圖片來源︰達志影像）

除了以上幾位經驗老到的球員之外，雙方也有幾位年輕有潛力球員，國際米蘭前鋒Lautaro Javier MARTINEZ 以及塞維亞翼鋒Lucas OCAMPOS，兩位阿根廷球員的內訌比併射門技術，也可能會是勝負關鍵。再傳獲巴塞隆拿青睞的Lucas OCAMPOS周六才23歲，本賽季以14個進球成為塞維亞西甲進球王，仔的前鋒搭檔MUNIR El Haddadi雖然於聯賽只有5個進球，但在歐霸也是取得5個進球，也有實力挑戰歐霸金靴獎。

歐霸決賽，於德國科隆中立場舉行。塞維亞4強戰以2:1擊敗曼聯，球隊在歐霸經驗十分豐富，本場必然全力一戰。國際米蘭也是狀態大勇，對上3輪都沒有太大考驗，4強戰更以5:0大勝頓內次克礦工，氣勢如虹。本場雙方各有優點，勝負難測；考慮雙方一向踢法進取，預計不會死守，可以一試「主球」大。

國際米蘭@塞維亞 編號552時間08/22(六)03:00

台灣運彩官網

(中時新聞網)

#歐霸 #塞維亞 #國際米蘭 #決賽 #台灣運彩